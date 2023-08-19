В Азербайджане в январе 2024г вступит в силу новый закон «О госзакупках»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О госзакупках» в новой редакции. Текст закона опубликован в субботу на сайте главы государства. Закон состоит из 10 разделов и 59 статей. Он определяет экономические, правовые и организационные основы и правила проведения госзакупок. Согласно статье 59, закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Р.Ахмедов

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