В Азербайджане в январе 2024г вступит в силу новый закон «О госзакупках»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О госзакупках» в новой редакции.
Текст закона опубликован в субботу на сайте главы государства.
Закон состоит из 10 разделов и 59 статей. Он определяет экономические, правовые и организационные основы и правила проведения госзакупок.
Согласно статье 59, закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
Р.Ахмедов
Алиев прибыл с рабочим визитом в Венгрию
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы
«Луна-25» разбилась о поверхность Луны
Более 10 человек стали жертвами теракта в Пакистане
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана
На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов
«Оранжевый» уровень опасности из-за жары во Франции распространили на 49 департаментов
Чрезвычайное положение объявлено на юге Калифорнии в связи с приближением урагана
Экспорт зерна с Украины упал на треть после прекращения зерновой сделки
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Теперь абоненты "Nar" могут оплачивать парковку посредством SMS
"Nar" предоставляет выгодный роуминг: бесплатные сообщения в WhatsApp
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС