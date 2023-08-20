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Происшествия 20.08.2023 09:49

Более 10 человек стали жертвами теракта в Пакистане

В результате теракта в округе Северный Вазиристан, граничащей с Афганистаном пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, погибли 11 человек, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Анваар-уль-Хак Какар.

"Страшно было узнать о теракте в Северном Вазиристане, который унес жизни 11 ни в чем не повинных рабочих", - написал политик в соцсети Х (бывший твиттер).

Он заявил: "Решительно осуждаем этот бессмысленный акт насилия и выражаем солидарность с семьями пострадавших".

Подробности теракта не приводятся.

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Тэги: ПАКИСТАН, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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