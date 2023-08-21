Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы сотрудничества в нефтехимии и нефтепереработке

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лязизом Кудратовым.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство экономики, министры обсудили расширение торгово-экономических связей, поощрение инвестиций, реализацию совместных проектов и перспективы сотрудничества в рамках промышленных парков.
«Также состоялся обмен мнениями по вопросам транспортной логистики, цифровизации, в сферах нефтехимии и нефтепереработки и др. направлениях», - подчеркивает ведомство.
Б.Рустамбеков
AzInTelecom направит свыше 5 млн манатов на приобретение лицензий
Доходы глобального туризма достигнут $15,5 трлн к 2033г - WTTC
На западе Азербайджана ощутили землетрясение, произошедшее в Армении
Шторм «Хилари» привел к наводнениям и отмене сотен рейсов в Мексике и на западе США
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана
На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов
Минобороны РФ сообщило о визите в Москву высокопоставленного иранского генерала
Казахстан до 2025г отменил требование об обязательной продаже части валютной выручки для госкомпаний
Индийская лунная станция Chandrayaan-3 установила связь с орбитальным аппаратом Chandrayaan-2
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Продолжается 3-ий лагерь “YAŞAT” при генеральном спонсорстве “Bakcell”
Получите бизнес-кредит в Yelo Bank всего под 5% годовых!
Акция «150 AZN в месяц за каждые 5000 AZN кредита» продолжается
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС