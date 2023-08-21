Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы сотрудничества в нефтехимии и нефтепереработке

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лязизом Кудратовым. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство экономики, министры обсудили расширение торгово-экономических связей, поощрение инвестиций, реализацию совместных проектов и перспективы сотрудничества в рамках промышленных парков. «Также состоялся обмен мнениями по вопросам транспортной логистики, цифровизации, в сферах нефтехимии и нефтепереработки и др. направлениях», - подчеркивает ведомство. Б.Рустамбеков

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