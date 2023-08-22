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Карабах 22.08.2023 10:17

Шушу и Агдам с января 2022г регулярными автобусными рейсами посетили почти 25 тыс. человек

С 24 января 2022 года в Шушу и Агдам совершено 606 регулярных автобусных рейса.

«Этими рейсами перевезено суммарно 24826 пассажиров», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве наземного транспорта (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: ШУША, АГДАМ, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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