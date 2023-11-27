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Карабах 27.11.2023 11:34

В Шушу и Агдам с января 2022г автобусными рейсами перевезено 26,5 тыс. человек

С 24 января 2022 года по ноябрь 2023 года в Шушу и Агдам совершено 647 регулярных автобусных рейса, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве наземного транспорта (AYNA).

«Этими рейсами воспользовались 26530 человек», - подчеркивает агентство.

По данным AYNA 28 ноября в 11:00 на продажу будут выставлены билеты на автобусные рейсы в Шушу и Агдам на декабрь текущего года.

Р.Ахмедов

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Тэги: ШУША, АГДАМ, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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