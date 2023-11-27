В Шушу и Агдам с января 2022г автобусными рейсами перевезено 26,5 тыс. человек

С 24 января 2022 года по ноябрь 2023 года в Шушу и Агдам совершено 647 регулярных автобусных рейса, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве наземного транспорта (AYNA).
«Этими рейсами воспользовались 26530 человек», - подчеркивает агентство.
По данным AYNA 28 ноября в 11:00 на продажу будут выставлены билеты на автобусные рейсы в Шушу и Агдам на декабрь текущего года.
Р.Ахмедов
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