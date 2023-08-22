ANAMA закупит 70 полноприводных грузопассажирских автомобилей

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) отбирает подрядчика на поставку 70 полноприводных грузопассажирских автомобилей. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», отбор проводится методом открытого тендера. Сумма участия - 1 тыс. манатов. Тендерные предложения компаний принимаются до 18:00 19 сентября. Тендерная процедура состоится 20 сентября в 15:00. Телефон для справок (055) 455 31 30. Контактное лицо – Турал Гюлюшов. Б.Рустамбеков

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