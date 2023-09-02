ANAMA направит свыше 1 млн манатов на закупку микроавтобусов

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) направит 1 млн 70 тыс. манатов на закупку микроавтобусов. Как сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан", по данным портала госзакупок www.etender.gov.az, соответствующий контракт ANAMA подписало с ООО "Азермаш". Контракт предусматривает закупку 20 микроавтобусов на 9-10 мест каждый Н.Аббасова

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