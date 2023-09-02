Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8439 RUR   0.0177 GBR   2.1536 TRY   0.0636

Цена на нефть

31.08 $/bbl +/- WTI 83.63 +2.00 Brent 86.83 +1.59

Транспорт и связь 02.09.2023 22:04

ANAMA направит свыше 1 млн манатов на закупку микроавтобусов

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) направит 1 млн 70 тыс. манатов на закупку микроавтобусов.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан", по данным портала госзакупок www.etender.gov.az, соответствующий контракт ANAMA подписало с ООО "Азермаш".

Контракт предусматривает закупку 20 микроавтобусов на 9-10 мест каждый

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ANAMA, АВТОМОБИЛИ, ЗАКУПКА


Похожие новости


ANAMA направит 942 тыс. манатов на закупку микроавтобусов ANAMA закупит 70 полноприводных грузопассажирских автомобилей ANAMA направит 760 тыс. манатов на закупку автомобилей медицинской помощи ANAMA направит около 5 млн манатов на закупку транспортных средств ANAMA закупает транспортные средства на сумму свыше 2,8 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az