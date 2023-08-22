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Внешняя политика 22.08.2023 10:37

Главы МИД Азербайджана и Бельгии проведут переговоры в среду в Баку

Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб планирует в ходе турне по странам Южного Кавказа провести 23 августа переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на бельгийское информационное агентство Belga, Лабиб 22 августа встретится со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым - в среду.

Лабиб в соцсетях сообщила, что отправляется в четырехдневное турне по странам Южного Кавказа. Она отметила, что посетит Ереван, Баку и Тбилиси, и добавила, что в ходе визита «будет продвигать мир регионе».

Р.Керимов

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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