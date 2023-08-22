Главы МИД Азербайджана и Бельгии проведут переговоры в среду в Баку

Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб планирует в ходе турне по странам Южного Кавказа провести 23 августа переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на бельгийское информационное агентство Belga, Лабиб 22 августа встретится со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым - в среду.
Лабиб в соцсетях сообщила, что отправляется в четырехдневное турне по странам Южного Кавказа. Она отметила, что посетит Ереван, Баку и Тбилиси, и добавила, что в ходе визита «будет продвигать мир регионе».
Р.Керимов
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