Глава МИД Бельгии призвала Ереван и Баку вернуться за стол переговоров

Глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб призвала Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров, будь то в Вашингтоне или в другом месте.

Лабиб в Ереване заметила, что недостатка в переговорах на самом высоком уровне нет, а есть недостаток воли к реализации достигаемых договоренностей на земле.

«Это позволит положить конец вражде и создать возможности формирования условий для реального применения», - подчеркнула она.

Отдел политических новостей