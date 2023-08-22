СБ ООН послал Армении четкий сигнал о необходимости вести с Азербайджаном реальные переговоры о мире - Агаджанов

Руководитель Движения карабахских армян Артур Агаджанов считает, что Совбез ООН на заседании 16 августа четко указал Армении на необходимость вести реальные переговоры о мире с Азербайджаном.

«На прошлой неделе прошло экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное «гуманитарной ситуации в Карабахе». Я считаю, что это заседание оказалось провальным для инициировавшей его Армении. Такой результат также свидетельствует о слабой работе МИДа Армении и всей армянской дипломатии. От себя добавлю, что такая слабая, а самое главное, непоследовательная работа внешнеполитического ведомства Армении уже никого не удивляет», - сказал Агаджанов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ООН заявил, что якобы армянам в Карабахе не хватает продуктов питания, медикаментов, топлива и так далее. «В этой связи хочу обратиться к главе МИД Армении. Если вас и так называемые «власти Карабаха» так сильно беспокоит судьба карабахских армян, то почему заблокирована бетонными плитами дорога Агдам-Ханкенди? Официальный Баку не раз предлагает использовать эту дорогу для нужд местных армян. Но сепаратисты, узурпировавшие власть в Карабахе, отказываются. Так что именно власти Армении и сепаратисты устроили блокаду карабахских армян. Азербайджан не имеет никакого отношения к этой блокаде», - отметил он.

Агаджанов считает, что поэтому на заседании в СБ ООН Армении недвусмысленно указывали на необходимость вести реальные переговоры с Азербайджаном по достижению мира.

Эксперт также считает, что Лачинская дорога свободна для перемещения граждан, но она действует со специальным режимом пропуска, что вполне естественно, так как всегда есть риск провокаций со стороны ВС Армении. «Лачинская дорога работает, вчера через нее в Армению выехали еще 60 человек. Так что все разговоры о том, что эта дорога заблокирована опять же является ложью Еревана и карабахских сепаратистов», - подчеркнул он.

Агаджанов добавил, что у армян в Карабахе есть выбор – остаться жить, но по законам Азербайджана, или же выехать в любое другое место. «Официальный Баку всегда заявлял, что лицам, уважающим территориальную целостность Азербайджана и соглашающихся жить по его законам, могут оставаться. Для тех, кто не примет эти условия - двери открыты, и они могут покинуть Карабах и жить там, где пожелают. Действия Азербайджана просты и логичны – никто не хочет терпеть на своей земле сепаратизм. Поэтому Баку и предоставляет выбор армянам. Любая страна, уважающая свой суверенитет, в такой ситуации поступила бы, как делают власти Азербайджана», - отметил эксперт.

Отдел политических новостей