Сейчас очень удачное время для запуска активной фазы реинтеграции армян Карабаха в общество Азербайджана – эксперт

Руководитель Движения карабахских армян Артур Агаджанов считает, что «отставки» среди карабахских сепаратистов свидетельствуют о внутриполитической грызне среди них и являются бегством с тонущего корабля под названием «миацум».
«Что касается вчерашних «отставок» среди карабахских сепаратистов, то я считаю это внутриполитической грызней, и бегство с тонущего корабля, имя которому «миацум». Араик Арутюнян и Гурген Нерсисян ушли, оставив вместо себя Самвела Шахраманяна. Кто бы не «возглавлял» армян в Карабахе, он должен понимать, что будет «временной властью» и понятное дело никем непризнанным, как властями Азербайджана, так и мировым сообществом», - сказал Агаджанов агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, ситуация показывает, что армяне, проживающие в Карабахе, должны идти на реинтеграцию в общество Азербайджана. «Другого варианта и пути у армян нет. Если местные армяне пойдут на реинтеграцию, то тогда они смогут предложить из числа местных жителей на утверждение властям Азербайджана кандидатуры лиц, которые могут представлять местные органы власти Азербайджана в Карабахском экономическом районе. Сейчас очень удачное время для запуска активной фазы реинтеграции», - отметил он.
Агаджанов также прокомментировал ситуацию с маршрутами поставов грузов армянам в Карабахе. «На мой взгляд дорога Агдам-Ханкенди идеально вписывается в этот маршрут. При этом эта дорога может рассматриваться как элемент для реинтеграции армян в азербайджанское общество. Но тут проблема в том, что Армения и ее марионеточный режим в Карабахе, доживающий свои последние дни, категорически против использования этой дороги. Они хотят использования для доставки грузов только Лачинскую дорогу. И для этого используют различные постановочные шоу. Одним из таких шоу была отправка в конце июля властями Армении почти 20 грузовиков. И что? Эти грузы так и стоят на границе, так как были отправлены без согласования с Баку», - подчеркнул эксперт.
По его словам, на этой неделе власти Армении провели второй акт «гуманитарного шоу». Для этого пригласили мэров Парижа, Страсбурга и руководителей ряда других регионов Франции, которые с собой привезли на границу 10 грузовиков с помощью. «Ладно, Пашинян и его команды не такие дальновидные. Но во Франции должны прекрасно понимать, что есть общепринятые принципы: гуманитарный груз отправляется только с разрешения принимающей стороны. И зачем нужно было устраивать еще одну такую дешевую провокацию? А самое главное абсолютно бесперспективную. Апофеозом этой дешевизны можно назвать информацию о том, что Пашинян и Идальго провели рабочий ужин в Ереване. Идальго улетела, «груз» распределили по складам в приграничных районах Армении и на этом все. Эффект от данной пиар-акции нулевой. Наоборот, такие дешевые шоу только накаляют и без того непростые отношения между Арменией и Азербайджаном», - отметил он.
Агаджанов добавил, что армяно-французское шоу изначально было обречено на провал. «Общество Красного полумесяца Азербайджана отправило два грузовика с мучной продукцией для нужд армян в Карабахе. И что мы видим? Местные армяне устраивают пикеты и отказываются принимать этот груз почти 4 дня. И как это понимать? Разве так себя ведут люди, якобы умирающие с голоду и от недоедания? Так что и тут мы видим, дешевое шоу от сепаратистов, которые цепляются за любую соломинку с целью избежать реинтеграции в азербайджанское общество. А это тупиковый путь. И самое главное, нормальные люди с трезвым умом, прекрасно понимают, что никакого голода в Карабахе нет. Именно местные армяне создали себе проблемы», - подчеркнул эксперт.
Р.Ахмедов
Число нефтегазовых буровых в мире в августе упало впервые за 3 месяца - Baker Hughes
Объемы грузоперевозок по ТМТМ могут вырасти в 5 раз, важно объединить усилия, в т.ч. с Азербайджаном - Токаев
Еврокомиссия может заблокировать сделку Booking по покупке Etraveli за 1,63 млрд евро
Еврокомиссия одобрила адаптированную вакцину против COVID-19 компании BioNTech-Pfizer
Пограничники Азербайджана в августе задержали более 50 нарушителей госграницы
В Азербайджане за 5 месяцев 2023г утроилось число кибератак на мобильные устройства - Лаборатория Касперского
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
«Dirchalish 14» получила подряд на 1,2 млн манатов на работы по благоустройству улиц Сальяна
ИВ Гянджи направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству парков
Президент Кыргызстана отметил высокий уровень сотрудничества с Россией в сфере образования
Южная Корея учредила объединенное командование по операциям с беспилотниками
Минобороны Армении признало гибель четырех военных в результате перестрелки с ВС Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Абоненты Bakcell смогут контролировать безопасность своих детей с помощью приложения «NaviMax»
Бакинская высшая школа нефти вновь лидирует по проходным баллам
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС