Сейчас очень удачное время для запуска активной фазы реинтеграции армян Карабаха в общество Азербайджана – эксперт

Руководитель Движения карабахских армян Артур Агаджанов считает, что «отставки» среди карабахских сепаратистов свидетельствуют о внутриполитической грызне среди них и являются бегством с тонущего корабля под названием «миацум».

«Что касается вчерашних «отставок» среди карабахских сепаратистов, то я считаю это внутриполитической грызней, и бегство с тонущего корабля, имя которому «миацум». Араик Арутюнян и Гурген Нерсисян ушли, оставив вместо себя Самвела Шахраманяна. Кто бы не «возглавлял» армян в Карабахе, он должен понимать, что будет «временной властью» и понятное дело никем непризнанным, как властями Азербайджана, так и мировым сообществом», - сказал Агаджанов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, ситуация показывает, что армяне, проживающие в Карабахе, должны идти на реинтеграцию в общество Азербайджана. «Другого варианта и пути у армян нет. Если местные армяне пойдут на реинтеграцию, то тогда они смогут предложить из числа местных жителей на утверждение властям Азербайджана кандидатуры лиц, которые могут представлять местные органы власти Азербайджана в Карабахском экономическом районе. Сейчас очень удачное время для запуска активной фазы реинтеграции», - отметил он.

Агаджанов также прокомментировал ситуацию с маршрутами поставов грузов армянам в Карабахе. «На мой взгляд дорога Агдам-Ханкенди идеально вписывается в этот маршрут. При этом эта дорога может рассматриваться как элемент для реинтеграции армян в азербайджанское общество. Но тут проблема в том, что Армения и ее марионеточный режим в Карабахе, доживающий свои последние дни, категорически против использования этой дороги. Они хотят использования для доставки грузов только Лачинскую дорогу. И для этого используют различные постановочные шоу. Одним из таких шоу была отправка в конце июля властями Армении почти 20 грузовиков. И что? Эти грузы так и стоят на границе, так как были отправлены без согласования с Баку», - подчеркнул эксперт.

По его словам, на этой неделе власти Армении провели второй акт «гуманитарного шоу». Для этого пригласили мэров Парижа, Страсбурга и руководителей ряда других регионов Франции, которые с собой привезли на границу 10 грузовиков с помощью. «Ладно, Пашинян и его команды не такие дальновидные. Но во Франции должны прекрасно понимать, что есть общепринятые принципы: гуманитарный груз отправляется только с разрешения принимающей стороны. И зачем нужно было устраивать еще одну такую дешевую провокацию? А самое главное абсолютно бесперспективную. Апофеозом этой дешевизны можно назвать информацию о том, что Пашинян и Идальго провели рабочий ужин в Ереване. Идальго улетела, «груз» распределили по складам в приграничных районах Армении и на этом все. Эффект от данной пиар-акции нулевой. Наоборот, такие дешевые шоу только накаляют и без того непростые отношения между Арменией и Азербайджаном», - отметил он.

Агаджанов добавил, что армяно-французское шоу изначально было обречено на провал. «Общество Красного полумесяца Азербайджана отправило два грузовика с мучной продукцией для нужд армян в Карабахе. И что мы видим? Местные армяне устраивают пикеты и отказываются принимать этот груз почти 4 дня. И как это понимать? Разве так себя ведут люди, якобы умирающие с голоду и от недоедания? Так что и тут мы видим, дешевое шоу от сепаратистов, которые цепляются за любую соломинку с целью избежать реинтеграции в азербайджанское общество. А это тупиковый путь. И самое главное, нормальные люди с трезвым умом, прекрасно понимают, что никакого голода в Карабахе нет. Именно местные армяне создали себе проблемы», - подчеркнул эксперт.

Р.Ахмедов