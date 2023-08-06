Агаджанов об отправке Ереваном гумпомощи для армян Карабаха: это чистой воды провокация

Руководитель Движения карабахских армян Артур Агаджанов считает, что Ереван намеренно устроил провокацию, отправив гуманитарную помощь для карабахских армян без согласования с официальным Баку.

Он назвал «большой ошибкой и лицемерием» официального Еревана устроенную комедию с фурами гуманитарной помощи для карабахских армян (фуры застряли на армяно-азербайджанской границе – ИФ). «Это попытка сорвать мирный провес и чистой воды провокация», - сказал Агаджанов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По мнению Агаджанова, власти Азербайджана готовы задействовать дорогу Агдам-Ханкеди для оказания необходимой помощи армянам Карабаха, что является наилучшим вариантом, в том числе и для реинтеграции карабахских армян.

Он также высказал свое мнение относительно задержания азербайджанской стороной на ППП "Лачин" на границе с Арменией Вагифа Хачатуряна, причастного к массовым убийствам азербайджанцев в Карабахе в начале 90-х годов 20 века. «Это был верный шаг (задержание Хачатуряна – ИФ), поскольку все, чья вина будет доказана в преступлениях против человечности и геноциде должны понести свое наказание. Именно такие как Хачатурян повинны в разжигании карабахского конфликта, убийствах и изгнании азербайджанского населения», - подчеркнул он.

Р.Ахмедов