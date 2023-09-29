На территории Азербайджана больше нет «серых зон» - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на территории страны больше нет «серых зон», положен конец армянскому сепаратизму на азербайджанских территориях.
«На территории Азербайджана (после антитеррористических мероприятий в Карабахе 19-20 сентября – ИФ-Аз) больше нет «серых нет». Больше нет незаконных структур. Сепаратизму на наших землях положен конец», - сказал Алиев в пятницу на втором Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.
По его словам, эти процессы являются показателем «нашей сильной политической воли». «Это показывает готовность Азербайджана к миру с Арменией. Это сильный сигнал тем, кто еще живет идеями реваншизма. Они должны отказаться от таких мыслей. (...) Я надеюсь власти Армении правильно оценят события с 2019 года по 20 сентября (2023 года – ИФ), (…), мир достижим. Это наш взгляд на будущее региона. Считаю, что международные акторы и соседи увидят, что наше отношение конструктивное», - отметил он.
При этом он подчеркнул, что причиной антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабахе стала «безответственная политика премьер-министра Армении» и «деятельность сепаратистов» (в Карабахе – ИФ).
Алиев подчеркнул, что «Азербайджан признал территориальную целостность Армении».
Президент также направил месседж тем, кто строит «неприемлемые планы против Азербайджана». «Не играйте с нашим терпением. Мы терпеливы, но решительны. Мы можем и доказываем свою правоту. Не потому, что у нас есть сила, но потому что справедливость на нашей стороне», - заявил Алиев.
Р.Керимов, Р.Ахмедов
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