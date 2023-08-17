Только Армения и Азербайджан могут найти решение проблемы - представительство РФ в ООН

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН заявил, что Москва готова работать со всеми заинтересованными в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
"Мы готовы работать со всеми ответственными игроками, заинтересованными в нормализации ситуации вокруг Карабаха и армяно-азербайджанского примирения в целом", - сказал он.
Российский дипломат отметил, что только Армения и Азербайджан могут найти решение конфликта. "Никакие навязанные извне схемы и развязки их диалог не заменят", - добавил он.
Заместитель постпреда КНР в ООН Гэн Шуан отметил, что Китай следит за ситуацией и считает, что ситуация вокруг Лачинской дороги должна быть урегулирована путем дипломатии и консультаций.
В ООН же призвали не препятствовать доставке гуманитарной помощи в Карабах, а также позволить это делать и другим организациям, а не только Международному комитету международного красного креста (МККК). "(...) Поэтому необходимо, чтобы доставка гуманитарной помощи МККК была возобновлена по любому доступному пути", - заявила директор отдела операций и защиты интересов УКГВ ООН Эдем Восорну.
Она добавила, что необходимо найти стабильное решение, которое обеспечит безопасное и регулярное перемещение людей и товаров.
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