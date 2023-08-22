Африканский союз приостанавливает участие Нигера в работе организации

Африканский союз во вторник объявил о приостановке участия Нигера в организации в связи с тем, что в этой стране власть взяли военные, сообщает агентство Associated Press.

По информации агентства, это решение будет действовать "до тех пор, пока конституционный порядок в стране не будет восстановлен".

В конце июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которой президент страны Мухамед Базум потерял власть. Президента держат под стражей, а контролирует страну военное руководство. Глава путчистов, генерал Абдурахман Тчиани в телеобращении к согражданам обещает вернуть власть гражданским властям не позже, чем за три года.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента. В ЭКОВАС сообщили, что рассматривают вариант военного вмешательства в ситуацию в Нигере, но только в крайнем случае.

Путчистов поддержали, в частности, власти Мали и Буркина-Фасо. А в Алжире осудили путч, но выступили против военного варианта решения данного кризиса.

Африканский союз, в свою очередь, отверг планы любого военного вмешательства в Нигер в связи с путчем армейского руководства и не поддерживает позицию ЭКОВАС.