Алиев и Мирзиёев начали переговоры в формате тет-а-тет

Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев во вторник проводят встречу в формате тет-а-тет, говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.

Как сообщалось ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник прибыл в Азербайджан с двухдневным госвизитом.

Р.Керимов