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Внешняя политика 22.08.2023 16:21

Алиев и Мирзиёев начали переговоры в формате тет-а-тет

Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев во вторник проводят встречу в формате тет-а-тет, говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.

Как сообщалось ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник прибыл в Азербайджан с двухдневным госвизитом.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, МИРЗИЕЕВ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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