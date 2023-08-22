Алиев и Мирзиёев начали переговоры в формате тет-а-тет

Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев во вторник проводят встречу в формате тет-а-тет, говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.
Как сообщалось ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник прибыл в Азербайджан с двухдневным госвизитом.
Р.Керимов
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