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Карабах 23.08.2023 17:55

Алиев и Мирзиёев посетили Шушу

Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев вместе с супругами в среду посетили город Шуша.

Как сообщает сайт главы азербайджанского государства, лидеры двух стран и их супруги посетили мечеть Саатлы, посмотрели в восстановленном Фондом Гейдара Алиева Творческом центре выставку «Гейдар Алиев и Карабах», а также памятники известным личностям Азербайджана Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, расстрелянные армянами в Шуше во время оккупации.

После ознакомления с генеральным планом города Шуша президенты и их супруги побывали на роднике Натаван, в мечети Юхары Гёвхар Ага, доме-музее Бюльбюля, усадебном комплексе Мехмандаровых и на Джыдыр дюзю.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, МИРЗИЕЕВ, ШУША


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