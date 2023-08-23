Алиев и Мирзиёев посетили Шушу

Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев вместе с супругами в среду посетили город Шуша.
Как сообщает сайт главы азербайджанского государства, лидеры двух стран и их супруги посетили мечеть Саатлы, посмотрели в восстановленном Фондом Гейдара Алиева Творческом центре выставку «Гейдар Алиев и Карабах», а также памятники известным личностям Азербайджана Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, расстрелянные армянами в Шуше во время оккупации.
После ознакомления с генеральным планом города Шуша президенты и их супруги побывали на роднике Натаван, в мечети Юхары Гёвхар Ага, доме-музее Бюльбюля, усадебном комплексе Мехмандаровых и на Джыдыр дюзю.
Р.Ахмедов
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