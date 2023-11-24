Алиев и Мирзиёев обсудили новые направления сотрудничества Азербайджана и Узбекистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сайт узбекского лидера, в ходе встречи Алиев и Мирзиёев обсудили вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений и стратегического партнерства, в том числе, рассмотрели ход исполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

«С удовлетворением отмечено, что благодаря системным и продуктивным контактам узбекско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень, наполнившись конкретным содержанием. С начала года товарооборот вырос на 34%. Реализуются проекты кооперации в автомобилестроении, электротехнической, текстильной, энергетической отраслях, сельском хозяйстве и шелководстве. Осуществляется подготовка перспективных проектов в сфере транспорта и логистики», - отмечается в информации.

Алиев и Мирзиёев также обменялись мнениями по новым направлениям взаимовыгодного сотрудничества. Обсуждены вопросы продвижения перспективных проектов в химической, энергетической, ювелирной отраслях, машиностроении, стройиндустрии и других направлениях.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего расширения культурно-гуманитарного обмена.

«Мирзиёев пригласил Алиева посетить Узбекистан с официальным визитом в удобное для него время», - подчеркивается в информации.

Х.Насирзаде