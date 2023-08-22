Военные Нигера попали в засаду на юго-западе страны, погибли 12 военнослужащих

Не менее 12 нигерских военных стали жертвами засады, устроенной в ходе операции против джихадистов на юго-западе Нигера, сообщают во вторник западные СМИ.

Атака, совершенная, предположительно джихадистами, произошла в воскресенье вечером в районе Анзуру в регионе Тиллабери.

В то же время на гостелевидении Нигера сообщили, что ответные действия военных привели к значительным потерям среди противника.

15 августа также в этом регионе погибли 17 нигерских военных, когда их атаковали из засады вблизи границы с Мали. Вместе с тем сообщалось, что армия сумела "нейтрализовать" более сотни атаковавших, когда те стали отступать.

СМИ напоминают, что период нестабильности в регионе Сахель начался на севере Мали в 2012 году, в 2015 года столкновения перекинулись на Нигер и Буркина-Фасо.

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против президента страны Мохамеда Базума. Генштаб ВС Нигера поддержал мятежников.

В свою очередь Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента. В ЭКОВАС сообщили, что рассматривают вариант военного вмешательства в ситуацию в Нигере, но только в крайнем случае.

В то же время звучали предостережения, что интервенция ЭКОВАС может лишь подорвать борьбу с вооруженными радикалами в этой части мира.

На прошлой неделе Associated Press со ссылкой на доклад экспертов ООН сообщало, что согласно некоторым оценкам, союзные террористической группировке "Исламское государство" силы в Сахеле стали действовать все более автономно, нарастили атаки в нескольких районах Мали, в меньшей степени действуют в Буркина-Фасо и Нигере. Эксперты опасаются, что террористы могут воспользоваться в своих интересах конфликтом в Судане, который разразился в середине апреля.