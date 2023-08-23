Huawei строит секретную сеть предприятий по выпуску чипов в Китае

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. строит секретные предприятия по выпуску чипов на территории КНР, сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

Создание теневой производственной сети, вероятно, позволит компании обходить американские санкции и будет способствовать реализации технологических амбиций Пекина, отмечает агентство.

По данным SIA, Huawei занялась производством чипов в прошлом году и заручилась государственным финансированием на сумму порядка $30 млрд.

Компания приобрела, по крайней мере, два существующих предприятия по выпуску полупроводниковых компонентов и строит, по крайней мере, три новых, сообщила SIA.

Министерство торговли США внесло Huawei в "черный список" в 2019 году, фактически закрыв компании доступ к технологиям американских компаний. Однако, если Huawei строит и покупает производственные мощности под именем других компаний, не раскрывая своего участия, как утверждает SIA, она может обходить американские санкции, закупая не напрямую американское оборудование, которое в противном случае не могла бы получить.

Бюро промышленности и безопасности Минторга США сообщило Bloomberg, что следит за ситуацией и готово принять необходимые меры, если потребуется. Ведомство уже внесло в "черный список" десятки китайских компаний, помимо Huawei, это Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. и Pengxinwei IC Manufacturing Co. (PXW), которые, по данным SIA, являются частью сети Huawei.

"Учитывая строгие ограничения, наложенные на Huawei, Fujian Jinhua и PXW, а также другие компании, неудивительно, что они обратились за государственной помощью, пытаясь развивать внутренние технологии, - заявили в Минторге США. - Мы постоянно проверяем и обновляем меры экспортного контроля с учетом меняющихся угроз и без колебаний примем необходимые меры для защиты национальной безопасности".

В октябре прошлого года власти США ввели новые меры экспортного контроля, в соответствии с которыми чипы для высокопроизводительных вычислительных систем, суперкомпьютеров и систем искусственного интеллекта (AI), произведенные с использованием американских технологий, могут продаваться Китаю только при наличии лицензии на экспорт.

Вашингтон также запретил гражданам США и организациям работать с китайскими чипмейкерами без получения специального разрешения.