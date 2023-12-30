Huawei в 2023г рассчитывает нарастить выручку более чем на 9%

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования и потребительской электроники Huawei Technologies в 2023 году рассчитывает получить выручку в размере свыше 700 млрд юаней ($98 млрд), говорится в опубликованном на сайте компании новогоднем обращении председателя ее совета директоров Кена Ху.

В 2022 году доходы Huawei составили 642 млрд юаней.

"Наш бизнес в сфере информационно-телекоммуникационной инфраструктуры остается сильным, а результаты сегмента устройств оказались лучше ожиданий, - сказал Ху. - Подразделения цифровой энергетики и облачных вычислений демонстрируют стабильный рост, а наши "умные" решения для автомобильной отрасли стали значительно более конкурентоспособными".

Ху также отметил возобновление масштабных поставок "умных" устройств Huawei. В августе компания вновь начала продавать смартфоны с собственными чипами для сверхбыстрой передачи данных, пишет The Wall Street Journal. Ранее власти США ввели меры экспортного контроля, которые ограничили ее доступ к современным чипам и другим технологиям.

В 2024 году сегменту устройств Huawei необходимо усилить работу над премиальной продукцией, заявил глава СД. Сейчас в Китае на этом рынке лидирует Apple, сообщает WSJ.