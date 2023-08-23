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СНГ 23.08.2023 22:49

Украина готовит создание Балто-Черноморского оборонного союза - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать союз в сфере безопасности со странами Черного и Балтийского морей.

"Провожу беседы. Дипломатам поставлена задача подготовить союз по безопасности вместе со странами НАТО стран Черноморского побережья. Чтобы у нас была совместная защита Черноморского и Азовского побережья", - сказал он в среду на пресс-конференции в Киеве.

"И больше – Азовского, Черноморского и Балтийского пространства", - добавил он.

"Я не уверен, что мы сегодня должны говорить о военной деоккупации Крыма публично", - вместе с тем сказал Зеленский.

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Тэги: УКРАИНА, БЕЗОПАСНОСТЬ


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