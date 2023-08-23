Украина готовит создание Балто-Черноморского оборонного союза - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать союз в сфере безопасности со странами Черного и Балтийского морей.

"Провожу беседы. Дипломатам поставлена задача подготовить союз по безопасности вместе со странами НАТО стран Черноморского побережья. Чтобы у нас была совместная защита Черноморского и Азовского побережья", - сказал он в среду на пресс-конференции в Киеве.

"И больше – Азовского, Черноморского и Балтийского пространства", - добавил он.

"Я не уверен, что мы сегодня должны говорить о военной деоккупации Крыма публично", - вместе с тем сказал Зеленский.