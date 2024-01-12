Украина и Великобритания подписали соглашение в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали в пятницу в Киеве соглашение в сфере безопасности, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Срок действия соглашения – 10 лет.

"История Европы изменилась. Это не просто декларация. Это реальность, которая наступит в результате гарантий безопасности Великобритании. Если бы такой уровень гарантий был достигнут после 1991 года, то просто не было бы российской агрессии", - сказал Зеленский.

По его словам, "гарантии будут действовать до нашего вступления в НАТО. Мы договорились с Британий о безопасности во всех сферах – на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве. Детально в соглашение об оружии. Четко – о государственной границе, справедливо – о санкциях, надежно – о восстановлении после боевых действий".