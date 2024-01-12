Британия выделяет 2,5 млрд фунтов на военную помощь Киеву в 2024-2025гг

Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов, сообщила в пятницу канцелярия британского премьера.
"Перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер Риши Сунак подтвердил, что Великобритания предоставит Украине военную помощь на 2,5 млрд фунтов стерлингов в 2024-2025 годы", - говорится в заявлении офиса премьера.
На Даунинг-стрит утончили, что позднее в пятницу Сунак посетит Киев, где подпишет с Зеленским соглашение о сотрудничестве Великобритании и Украины в области безопасности. Соглашение предусматривает меры по поддержке Киева, включая обмен разведданными, медицинскую и военную подготовку, а также сотрудничество в военной промышленности.
Отмечается, что планы Лондона на военную помощь Киеву в 2024-2025 годы на 200 млн фунтов стерлингов больше, чем за предыдущие два года.
В документе говорится, что из выделяемой суммы по меньшей мере 200 млн фунтов пойдут "на срочную закупку и производство тысяч военных беспилотников для Украины, включая разведывательные, ударные и морские беспилотники". Это, по данным канцелярии премьера, будет самая крупная поставка дронов Украине среди всех стран.
Помимо этого, помощь будет включать ракеты большой дальности, средства противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды.
Кроме того, во время визита в Киев Сунак объявит о предоставлении дополнительной помощи на 18 млн фунтов стерлингов, 8 млн из которых пойдут на укрепление энергетической инфраструктуры Украины. Другая часть суммы предназначена для поддержки поставок гуманитарной помощи ООН и Красного Креста в зону конфликта.
В документе поясняется, что с учетом новой помощи Великобритания всего предоставила Украине поддержку почти на 12 млрд фунтов.
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