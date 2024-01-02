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Дальнее зарубежье 02.01.2024 21:45

Зеленский и Сунак обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество с акцентом на ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре обсудили продолжение оборонного сотрудничества с упором на усиление противовоздушной обороны и расширение дальнобойных возможностей ВСУ.

Зеленский в своем Телеграмм-канале во вторник написал, что в разговоре с британским премьером они обсудили "продолжение оборонного сотрудничества с упором на дальнейшее усиление ПВО и дальнобойных возможностей ВСУ".

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Тэги: УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПВО


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