Сунак исключил отправку британских военных на Украину до конца конфликта

Британские военнослужащие не будут направлены на Украину, пока идет конфликт на ее территории. Об этом 1 октября заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Министр обороны говорил, что однажды в будущем мы вполне сможем провести часть подготовки на Украине. Но это что-то на долгосрочную перспективу, а не здесь и сейчас. Нет британских солдат, которые будут отправлены сражаться в нынешнем конфликте. Это не то, что происходит", - приводит его слова газета Daily Mail.

Он отметил, что британские инструкторы продолжат обучать украинских военных, но на своей территории.

Так Сунак прокомментировал заявление британского министра обороны Гранта Шеппса, согласно которому официальная программа подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под руководством Лондона будет перенесена с военных британских и натовских баз.