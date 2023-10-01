Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7985 RUR   0.0175 GBR   2.0778 TRY   0.0619

Цена на нефть

29.09 $/bbl +/- WTI 90.79 -0.92 Brent 92.20 -0.90

Дальнее зарубежье 01.10.2023 15:50

Сунак исключил отправку британских военных на Украину до конца конфликта

Британские военнослужащие не будут направлены на Украину, пока идет конфликт на ее территории. Об этом 1 октября заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Министр обороны говорил, что однажды в будущем мы вполне сможем провести часть подготовки на Украине. Но это что-то на долгосрочную перспективу, а не здесь и сейчас. Нет британских солдат, которые будут отправлены сражаться в нынешнем конфликте. Это не то, что происходит", - приводит его слова газета Daily Mail.

Он отметил, что британские инструкторы продолжат обучать украинских военных, но на своей территории.

Так Сунак прокомментировал заявление британского министра обороны Гранта Шеппса, согласно которому официальная программа подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под руководством Лондона будет перенесена с военных британских и натовских баз.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, СУНАК, КОНФЛИКТ


Похожие новости


Британия может разместить своих военных на территории Украины для обучения украинцев Великобритания не откажется от поддержки Киева во избежание обострения мировой ситуации - глава британского МИД Глава генштаба Британии прибыл в Киев Саперы британских ВМС учат украинских военных обезвреживать мины Великобритания намерена объявить о новом крупном пакете военной помощи Украине Лондон выделяет Украине 16 млн фунтов на устранение последствий обрушения плотины в Новой Каховке Первый этап подготовки украинских летчиков для F-16 пройдет в Великобритании Глава Минобороны Британии в ходе визита в Киев обсудил поставки западного оружия Украине Премьер Британии заявил, что подготовка пилотов для Украины начнется уже летом В МИД РФ назвали крайне враждебным шагом решение Британии передать Украине ракеты большой дальности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az