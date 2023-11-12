Венгрия предложила создать систему безопасности для России и Украины

Правительство Венгрии уверено, что в Европе должна быть создана новая система международной безопасности, которая была бы приемлема как для России, так и для Украины. Об этом заявил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер на конгрессе молодежной организации правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", передает агентство MTI.
Менцер подчеркнул, что Будапешт выступает "за немедленное прекращение огня" и подготовку соглашения о мире.
"Нам необходимы мирные переговоры, а затем мы должны создать систему безопасности, которая обеспечит гарантии безопасности Украины и будет приемлемой для Российской Федерации", - сказал он.
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