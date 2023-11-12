Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8201 RUR   0.0183 GBR   2.0958 TRY   0.0597

Цена на нефть

10.11 $/bbl +/- WTI 77.17 +1.43 Brent 81.43 +1.42

Дальнее зарубежье 12.11.2023 14:50

Венгрия предложила создать систему безопасности для России и Украины

Правительство Венгрии уверено, что в Европе должна быть создана новая система международной безопасности, которая была бы приемлема как для России, так и для Украины. Об этом заявил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер на конгрессе молодежной организации правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", передает агентство MTI.

Менцер подчеркнул, что Будапешт выступает "за немедленное прекращение огня" и подготовку соглашения о мире.

"Нам необходимы мирные переговоры, а затем мы должны создать систему безопасности, которая обеспечит гарантии безопасности Украины и будет приемлемой для Российской Федерации", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕНГРИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, РОССИЯ, УКРАИНА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az