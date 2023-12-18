Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8553 RUR   0.0188 GBR   2.1584 TRY   0.0586

Цена на нефть

15.12 $/bbl +/- WTI 71.43 -0.15 Brent 76.55 -0.06

Дальнее зарубежье 18.12.2023 20:45

Орбан: Без Турции безопасность Венгрии не обеспечена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул грандиозный проект на следующее столетие: «Мы верим в это и заключили соответствующие соглашения».

Орбан после завершения шестого заседания турецко-венгерского Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, состоявшегося в монастыре Кармелита, провел с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом совместную пресс-конференцию.

Премьер-министр Венгрии, отметив важность двусторонних отношений между Венгрией и Турцией, добавил: «Сегодня мы подняли наши отношения до уровня всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Я не знаю, есть ли что-то выше этого. На дипломатическом языке и в плане дружбы и братства это самое сильное соглашение».

Говоря о важности проектов Турции на следующее столетие, Орбан продолжил: «Вы выдвинули грандиозный проект на следующее столетие. Следующее столетие будет вашим. Мы верим в это и заключили соответствующие соглашения».

Венгерский премьер подчеркнул, что без Турции безопасность Венгрии не обеспечена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕНГРИЯ, ТУРЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ОРБАН


Похожие новости


Венгрия планирует наращивать закупки природного газа у Азербайджана - Сийярто Орбан заявил, что молился за победу Эрдогана на выборах президента Турции Благодаря Анкаре решить ситуацию на Украине мирным путем становится все возможнее - глава МИД Венгрии Турция окажет всяческую поддержку для поставок дополнительных объемов азербайджанского газа в Европу - глава МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az