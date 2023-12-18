Орбан: Без Турции безопасность Венгрии не обеспечена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул грандиозный проект на следующее столетие: «Мы верим в это и заключили соответствующие соглашения».
Орбан после завершения шестого заседания турецко-венгерского Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, состоявшегося в монастыре Кармелита, провел с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом совместную пресс-конференцию.
Премьер-министр Венгрии, отметив важность двусторонних отношений между Венгрией и Турцией, добавил: «Сегодня мы подняли наши отношения до уровня всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Я не знаю, есть ли что-то выше этого. На дипломатическом языке и в плане дружбы и братства это самое сильное соглашение».
Говоря о важности проектов Турции на следующее столетие, Орбан продолжил: «Вы выдвинули грандиозный проект на следующее столетие. Следующее столетие будет вашим. Мы верим в это и заключили соответствующие соглашения».
Венгерский премьер подчеркнул, что без Турции безопасность Венгрии не обеспечена.
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