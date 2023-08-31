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ТЭК 31.08.2023 15:36

Венгрия планирует наращивать закупки природного газа у Азербайджана - Сийярто

Венгрия планирует наращивать закупки природного газа у Азербайджана и Турции, заявил глава МИД Петер Сийярто.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» Сийярто сообщил, что обсудил вопросы транзита газа в телефонном разговоре в среду вечером с президентом Болгарии Руменом Радевым.

«Темой разговора было укрепление нашего энергетического сотрудничества. Так как мы планируем закупать больше природного газа у Азербайджана и Турции, у нас будет возрастать потребность в транзитных перевозках через Болгарию. Господин президент (Радев – ИФ) заверил нас, что в этом вопросе мы можем рассчитывать на него», - написал Сийярто в соцсетях.

Министр подчеркнул, что «ожидаемое прекращение транспортировки природного газа через Украину» значительно повысит значение болгарско-сербско-венгерского транспортного маршрута.

Азербайджанская SOCAR и венгерская MVM CEEnergy в июне текущего года заключили контракт на поставки азербайджанского газа (100 млн куб. м) в Венгрию в 2023 году, которые начнутся в четвертом квартале.

Ранее Сийярто заявлял о стремлении Венгрии закупать в Азербайджане ежегодно до 2 млрд куб. м газа.

Сийярто 20 августа 2023 года сообщил, что по итогам переговоров в Будапеште между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Венгрия закупит 2024 году в Турции 275 млн куб. м газа. «Мы завершили работу над соглашением с турецкой компанией Botas, согласно которому в течение весны и лета 2024 года мы закупим 275 млн куб. м газа у Турции», сказал Сийярто.

Н.Аббасова

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ТУРЦИЯ, ГАЗ


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