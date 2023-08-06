Ермак ожидает начала переговоров с США, Францией, Германией и Великобританией о гарантиях безопасности

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел в Джидде (Саудовская Аравия) встречу с советниками лидеров Великобритании, Франции, Германии и США, на которой выразил ожидания начала переговоров о двухсторонних гарантиях безопасности Украины.
"Андрей Ермак выразил ожидания начать в ближайшее время переговоры по двусторонним соглашениям о гарантиях безопасности для Украины для развития принятой в Вильнюсе 12 июля Совместной декларации "Группы семи" о поддержке нашего государства", - говорится в сообщении пресс-службы президента в воскресенье.
Во встрече приняли участие советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу, советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плетнер, дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн и советник по вопросам национальной безопасности президента США Джейк Салливан.
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