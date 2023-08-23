Госдеп США одобрил план поставок Тайваню военного оборудования на $500 млн

Госдеп США в среду одобрил возможную продажу на Тайвань оборудования для истребителей F-16 на сумму $500 млн.

В сообщении американского внешнеполитического ведомства отмечается, что в эту поставку войдут используемые на этих истребителях системы поиска и слежения в инфракрасном спектре.

Пентагон в свою очередь сообщил, что эти поставки "не подпадают под определение основного военного оборудования", и поэтому "соответствуют политике и законодательству США".

"Предлагаемая продажа служит национальным и экономическим интересам США. Она также поддерживает усилия потребителя в сфере модернизации его вооруженных сил и его оборонительных возможностей", - отмечается в коммюнике Пентагона.

В Вашингтоне полагают, что у Тайваня не возникнет никаких трудностей с принятием этого оборудования на баланс его вооруженных сил, и сделка не изменит основного военного баланса в регионе.

Между тем в начале июля минобороны Китая обвинило США в последовательной дестабилизации ситуации с Тайванем в связи с планами Вашингтона продать Тайбэю военное оборудование на сумму в $440,2 млн.

"Этот шаг равносилен превращению Тайваня в пороховую бочку и обрушению тайванцев в пучину бедствия", - сказал тогда представитель оборонного ведомства Китая Тан Кэфэй.

Он заявил, что США игнорируют важнейшие интересы Китая, вмешиваются в его внутренние дела и намеренно способствуют росту напряженности в районе Тайваньского пролива.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань.