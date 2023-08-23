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Дальнее зарубежье 23.08.2023 23:23

Канада ввела санкции против российских банков, структур ОПК и ядерной отрасли

Власти Канады пополнили санкционные списки по России еще 29 структурами - оборонно-промышленного комплекса, финансовой сферы и атомной отрасли, а также четырьмя физлицами.

Согласно документу канадского правительства, меры введены против ПАО "Банк Уралсиб", банка "Зенит", "Всероссийского банка развития регионов", Росбанка, "Русатом Оверсиз", ФГУП "Атомфлот", Курчатовского института, Государственного научного центра - Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) и некоторых других проектно-конструкторских организаций.

Также под санкциями оказались "Северсталь", холдинг Владимира Потанина "Интеррос", ряд предприятий "оборонки", включая Улан-Удэнский авиационный завод, "195 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения", АО "Нижегородский завод 70-летия Победы".

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Тэги: КАНАДА, РОССИЯ, САНКЦИИ


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