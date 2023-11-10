Канада расширила список антироссийских санкций

Власти Канады ввели новые антироссийские санкции, под которые попали девять человек и шесть компаний, сообщили в пятницу в канадском МИД,
Санкции введены, в частности, против газеты "Известия", "Парламентской газеты" и телеканала РЕН ТВ.
В пресс-релизе МИД Канады говорится, что попавшие под ограничения физлица и компании "входят в сеть, цель которой - распространять ложную информацию и пропаганду, которую они выставляют как мнения экспертов".
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