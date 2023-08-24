Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8482 RUR   0.018 GBR   2.163 TRY   0.0625

Цена на нефть

23.08 $/bbl +/- WTI 78.89 -0.75 Brent 83.21 -0.82

Транспорт и связь 24.08.2023 11:32

ADY Container представила альтернативный маршрут в связи с ремонтными работами на грузинском участке ж/д БТК

Компания «ADY Container» (дочка ЗАО «Азербайджанские железные дороги») представила альтернативный маршрут для грузоперевозок в связи с ремонтными работами на грузинском участке железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

«ADY Container предлагает бизнес-клиентам альтернативный маршрут до завершения ремонтно-восстановительных работ на грузинском участке железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. По новому маршруту грузы будут доставляться судами из турецких портов Деринджа, Мерсин, Алсанджак, Марпорт и Эвйап в грузинские порты Поти и Батуми» - говорится в информации.

В портах Грузии контейнеры будут погружены на платформы и отправлены в порт Баку по железной дороге. Затем груз будет отправлен в порты Актау (Казахстан) и Туркменбаши (Туркменистан), а оттуда по железной дороге в пункты назначения в Центральной Азии.

«Новое железнодорожно-морское сообщение обеспечит своевременную доставку товаров до пунктов назначения и целостность цепочки поставок», - отмечает АЖД.

Как сообщалось ранее, инвестиции в проект расширения грузинского участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) превысят $100 млн. Реализация проекта, который планируется завершить в 2024 году, позволит увеличить объем грузоперевозок с 1 млн до 5 млн тонн в год.

Железнодорожная магистраль БТК введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. В рамках проекта построена железная дорога Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км - по территории Турции, 30 км - Грузии, а также осуществлена реконструкция в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Работы на грузинской части магистрали финансировались Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Общая протяженность БТК составляет 826 км.

Суммарный объем грузоперевозок по БТК в 2017-2022гг составил 1 млн 347,585 тыс. тонн, в том числе 432,284 тыс. тонн – в 2022 году.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: Ж/Д, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, МАРШРУТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az