ADY Container представила альтернативный маршрут в связи с ремонтными работами на грузинском участке ж/д БТК

Компания «ADY Container» (дочка ЗАО «Азербайджанские железные дороги») представила альтернативный маршрут для грузоперевозок в связи с ремонтными работами на грузинском участке железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).
«ADY Container предлагает бизнес-клиентам альтернативный маршрут до завершения ремонтно-восстановительных работ на грузинском участке железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. По новому маршруту грузы будут доставляться судами из турецких портов Деринджа, Мерсин, Алсанджак, Марпорт и Эвйап в грузинские порты Поти и Батуми» - говорится в информации.
В портах Грузии контейнеры будут погружены на платформы и отправлены в порт Баку по железной дороге. Затем груз будет отправлен в порты Актау (Казахстан) и Туркменбаши (Туркменистан), а оттуда по железной дороге в пункты назначения в Центральной Азии.
«Новое железнодорожно-морское сообщение обеспечит своевременную доставку товаров до пунктов назначения и целостность цепочки поставок», - отмечает АЖД.
Как сообщалось ранее, инвестиции в проект расширения грузинского участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) превысят $100 млн. Реализация проекта, который планируется завершить в 2024 году, позволит увеличить объем грузоперевозок с 1 млн до 5 млн тонн в год.
Железнодорожная магистраль БТК введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. В рамках проекта построена железная дорога Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км - по территории Турции, 30 км - Грузии, а также осуществлена реконструкция в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Работы на грузинской части магистрали финансировались Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.
Общая протяженность БТК составляет 826 км.
Суммарный объем грузоперевозок по БТК в 2017-2022гг составил 1 млн 347,585 тыс. тонн, в том числе 432,284 тыс. тонн – в 2022 году.
Н.Аббасова
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