Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ приглашены в БРИКС

Страны-участники БРИКС приняли решение пригласить в организацию Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ, заявил в четверг президент ЮАР Сирил Рамафоса.
"Мы приняли решение предложить Аргентине, Египту, Эфиопии, Ирану, Саудовской Аравии и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС", - заявил Рамафоса, выступая на саммите БРИКС.
Членство этих стран станет официальным с 1 января 2024 года, пояснил лидер ЮАР.
Он также сообщил, что члены организации достигли согласия по основным принципам, стандартам, критериям и процедурам по дальнейшему расширению БРИКС. Грядущее вступление шести новых стран - первая фаза согласованного процесса расширения БРИКС, сказал Рамафоса.
Азербайджан и впредь готов оказывать Украине необходимую помощь - Алиев
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы
Мирзиёев: поездка в Карабах была одним из самых заветных желаний в моем сердце
Двое сотрудников ПО «Азнефть» скончались в ходе ремонтных работ на морском нефтепромысле SOCAR
Страны ЕС увеличили в I полугодии экспорт в Азербайджан в 1,5 раза
ЛУКОЙЛ обновляет планы по следующему этапу работы на морском Блоке 12 в Мексике
Индия опубликовала первый снимок с поверхности Луны
Турпоток в Азербайджан в январе-июле вырос в 37%
Расследование дела о хищениях в Сумгайытском медицинском центре завершено, оно направлено в суд - Генпрокуратура
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на капремонт дорог в городе
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank оказал поддержку молодым спортсменам
AzerTelecom и Kazakhtelecom создали совместное предприятие в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС