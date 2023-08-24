Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ приглашены в БРИКС

Страны-участники БРИКС приняли решение пригласить в организацию Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ, заявил в четверг президент ЮАР Сирил Рамафоса.

"Мы приняли решение предложить Аргентине, Египту, Эфиопии, Ирану, Саудовской Аравии и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС", - заявил Рамафоса, выступая на саммите БРИКС.

Членство этих стран станет официальным с 1 января 2024 года, пояснил лидер ЮАР.

Он также сообщил, что члены организации достигли согласия по основным принципам, стандартам, критериям и процедурам по дальнейшему расширению БРИКС. Грядущее вступление шести новых стран - первая фаза согласованного процесса расширения БРИКС, сказал Рамафоса.