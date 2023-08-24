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Дальнее зарубежье 24.08.2023 12:43

Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ приглашены в БРИКС

Страны-участники БРИКС приняли решение пригласить в организацию Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ, заявил в четверг президент ЮАР Сирил Рамафоса.

"Мы приняли решение предложить Аргентине, Египту, Эфиопии, Ирану, Саудовской Аравии и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС", - заявил Рамафоса, выступая на саммите БРИКС.

Членство этих стран станет официальным с 1 января 2024 года, пояснил лидер ЮАР.

Он также сообщил, что члены организации достигли согласия по основным принципам, стандартам, критериям и процедурам по дальнейшему расширению БРИКС. Грядущее вступление шести новых стран - первая фаза согласованного процесса расширения БРИКС, сказал Рамафоса.

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Тэги: ЮАР, БРИКС, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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