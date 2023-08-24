Минск предлагает привлечь потенциал ШОС и БРИКС для финансирования инфраструктурных проектов

Беларусь предлагает задействовать потенциал ШОС и БРИКС для финансирования инфраструктурных проектов в рамках ЕАЭС.

"Мы определили перечень приоритетных инфраструктурных проектов, направленных на развития транзитного потенциала (ЕАЭС - ИФ). Это и коридоры Восток-Запад, Север-Юг, транскаспийский путь, китайская инициатива "Один пояс - один путь". Но встает вопрос об источниках финансирования этих проектов", - сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, выступая на внеочередном заседании Евразийского межправительственного Совета.

"Будет ли это только на национальном уровне, либо мы будем сопрягать свои ресурсы?", - задался вопросом он.

По словам премьера, в ЕАЭС утвержден перечень инфраструктурных проектов, но пока нет решения об источниках их финансирования. "Поэтому здесь следует задействовать и потенциал наших отношений с ШОС и БРИКС", - подчеркнул Головченко.