Минск предлагает привлечь потенциал ШОС и БРИКС для финансирования инфраструктурных проектов

Беларусь предлагает задействовать потенциал ШОС и БРИКС для финансирования инфраструктурных проектов в рамках ЕАЭС.
"Мы определили перечень приоритетных инфраструктурных проектов, направленных на развития транзитного потенциала (ЕАЭС - ИФ). Это и коридоры Восток-Запад, Север-Юг, транскаспийский путь, китайская инициатива "Один пояс - один путь". Но встает вопрос об источниках финансирования этих проектов", - сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, выступая на внеочередном заседании Евразийского межправительственного Совета.
"Будет ли это только на национальном уровне, либо мы будем сопрягать свои ресурсы?", - задался вопросом он.
По словам премьера, в ЕАЭС утвержден перечень инфраструктурных проектов, но пока нет решения об источниках их финансирования. "Поэтому здесь следует задействовать и потенциал наших отношений с ШОС и БРИКС", - подчеркнул Головченко.
Военнослужащие азербайджанской армии принимают участие в международных учениях учениях «Agile Spirit 2023» в Грузии
Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в политизации вопроса поставок грузов в Карабах
Байрамов рассказал о «рекорде» Еревана по объявлению о передаче Азербайджану новых предложений по мирному договору
ЛУКОЙЛ нашел вблизи Волгоградского НПЗ структуры, потенциально пригодные для закачки СО2
Чехия выкупает у германской компании большую часть системы хранения газа в стране
Стамбульская биржа опережает Лондон и Франкфурт по объему IPO в 2023 году
«Карабах» обыграл «Олимпию» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Суд в Азербайджане заочно арестовал карабахского сепаратиста Матевосяна и объявил в розыск
В Ходжалинском районе трактор подорвался на противотанковой мине
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на капремонт дорог в городе
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank оказал поддержку молодым спортсменам
AzerTelecom и Kazakhtelecom создали совместное предприятие в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС