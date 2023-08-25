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Бизнес и законодательство 25.08.2023 11:38

Гянджинский автозавод в 2022г снизил активы на 9%, утроил чистую прибыль

Производственное объединение "Гянджинский автомобильный завод" по итогам 2022 года получило чистую прибыль в размере 6 млн 132,634 тыс. манатов, что в 3 раза больше показателя 2020 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно финансовой отчетности ПО, в 2022 году предприятие выплатило налога на прибыль на сумму 1 млн 533,159 тыс. манатов (спад на 17%).

По данным отчетности, основной операционный доход ПО составил 156 млн 81,207 тыс. манатов (рост на 75,6%). Себестоимость произведенной продукции увеличилась на 78,5% - до 77 млн 644,256 тыс. манатов.

В результате общая операционная прибыль за 2022 год составила 7 млн 665,793 тыс. манатов (рост в 3 раза).

Активы компании на конец 2022 года оцениваются в 88 млн 741,677 тыс. манатов (спад на 9,2%), обязательства - 65 млн 930,536 тыс. манатов (спад на 0,3%).

Совокупный капитал компании на конец прошлого года составил 22 млн 811,141 тыс. манатов (спад на 27,9%), уставный капитал - 3 млн 572,592 тыс. манатов (не изменился).

Суммарная нераспределенная прибыль на начало 2023 года оценивается в 6 млн 132,634 тыс. манатов.

Гянджинский автомобильный завод действует с декабря 2004 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЗАВОД, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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