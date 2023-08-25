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Транспорт и связь 25.08.2023 14:28

Китай увеличил импорт оборудования для выпуска чипов до рекорда - FT

Китай увеличил импорт оборудования для производства полупроводниковых компонентов до рекордного уровня в преддверии вступления в силу экспортных ограничений со стороны Японии и Нидерландов, пишет газета Financial Times.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, объем импорта оборудования для выпуска чипов в июне и июле составил порядка $5 млрд, что на 70% выше показателя за тот же период прошлого года ($2,9 млрд).

Основную часть оборудования Китай закупил в Нидерландах и Японии. Эти две страны в январе текущего года заявили, что присоединятся к экспортным ограничениям США в отношении КНР в сфере полупроводникового оборудования.

В Японии эти ограничения вступают в силу 23 июля, в Нидерландах - 1 сентября. После начала их действия покупателям оборудования придется получать специальные лицензии от правительств этих стран.

Как отмечает FT, увеличение импорта оборудования для выпуска чипов показывает, что Китай хочет избежать каких-либо сбоев в реализации своих планов по расширению производства полупроводниковых компонентов.

"Это один из ответов Китая на экспортные ограничения, введенные Нидерландами и Японией, - отмечает вице-президент тайваньской аналитической компании Isaiah Research Люси Чэнь. - Пекин создает запасы оборудования заранее, чтобы свести на нет потенциальные проблемы в цепочках поставок".

Импорт Китаем нидерландского оборудования для производства чипов в июне и июле вырос вдвое по сравнению с маем за счет увеличения поставок ASML Holding NV, отмечают источники FT в отрасли.

Главный исполнительный директор ASML Петер Веннинк заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов в прошлом месяце о высоком спросе на оборудование, предназначенное для выпуска не самых передовых чипов, со стороны китайских покупателей.

Импорт из Японии также вырос. Кроме того, было отмечено повышение поставок в Китай оборудования для выпуска чипов из Сингапура и Тайваня, отмечает FT.

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Тэги: КИТАЙ, ЧИПЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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