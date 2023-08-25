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ТЭК 25.08.2023 16:46

Toyota построит солнечную электростанцию в Бенине мощностью 25 МВт

Корпорация Toyota Tsusho и бенинская Societe beninoise de production d`electricite (SBPE) подписали соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) по созданию солнечной электростанции (СЭС) мощностью 25 МВт на юго-востоке Бенина, сообщается на сайте японской компании.

Toyota Tsusho Corporation, дочерняя компания Toyota Group, при поддержке правительства республики Бенин провела исследование по разработке проекта СЭС в рамках программы "Технико-экономическое обоснование проекта зарубежного развития высококачественной энергетической инфраструктуры". После внесения оптимизированных предложений с учетом местных условий электроснабжения проект был одобрен.

Это второй этап строительства фотоэлектрической солнечной электростанции Illoulofin. Первая фаза проекта стоимостью 60,5 млн евро финансировалась государством при поддержке Европейского союза и Французского агентства развития (AFD) и была завершена в июле 2022 года.

Солнечная электростанция будет построена в регионе Побе совместно с немецкой компанией RMT (Engineering Procurement and Construction - дочерняя компания группы EIFFAGE, которая участвовала в сооружении первой фазы Illoulofin). Введение в эксплуатацию планируется в 2024 году.

По данным Africa Oil+Gas Report, первая фаза фотоэлектрической станции такой же мощностью 25 МВт оснащена 47 тыс. солнечными модулями, 113 инверторами, шестью трансформаторными подстанциями мощностью 3515 кВА, компьютерным автоматическим управлением, а также системами наблюдения и охраны от несанкционированного проникновения.

Toyota Tsusho Corporation активно наращивает портфель проектов в области возобновляемой энергетики в Африке для стимулирования "зеленого" экономического роста континента. В Кении компания ведет строительство геотермальной электростанции Menengai (35 МВт) по заказу британского независимого производителя электроэнергии Globeleq. Также планируется построить ветроэлектростанцию мощностью 500 МВт на берегу Суэцкого залива в Египте.

Societe beninoise de production d`electricite была основана правительством Бенина в 2020 году для обеспечения страны более дешевой и экологичной электроэнергией.

Бенин, расположенный в Западной Африке, намерен улучшить свое электроснабжение за счет большей самообеспеченности и меньшего импорта электроэнергии из соседних стран. Пока что большинство объектов электроэнергетики в стране являются тепловыми электростанциями. Бенин разработал национальный план по развитию возобновляемых источников энергии, в основном солнечной фотоэлектрической энергии, чтобы преодолеть эти проблемы. К 2026 году планируется получать в общей сложности 150 МВт от объектов солнечной энергетики.

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