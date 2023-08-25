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АПК 25.08.2023 16:02

В Баку в октябре пройдет ежегодная ярмарка меда

23-я Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства пройдет в Баку со 2 по 22 октября, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства.

Организатором мероприятия являются министерство сельского хозяйства и Ассоциации пчеловодов.

В Минсельхозе отметили, что пчеловоды, желающие принять участие в выставке-ярмарке, должны с 11 по 17 сентября сдать свою продукцию на охраняемый склад. Там же уточнили, что на продажу будет выставлена продукция, своевременно размещенная на этом складе и прошедшая необходимые исследования.

Участие в ярмарке платное и составляет 150 манатов.

Каждый пчеловод имеет право выставить на продажу максимальный объем продукции - 400 кг меда и 30 единиц пчелиного воска.

В этом году в ярмарке примут участие максимум 250 пчеловодов, которые зарегистрируются первыми.

Выставка проводится ежегодно для поддержания фермеров из отдаленных сел и горных местностей, рекламы производимой местной медовой продукции и ее реализации.

Р.Керимов

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Тэги: ЯРМАРКА, МЕД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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