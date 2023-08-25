Азербайджан и Казахстан обсудили инвестпроект в сфере общепита

В Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) состоялась встреча с послом Казахстана в Баку Алимом Байелом.
На встрече глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал о деятельности агентства, механизмах продвижения экспорта, включая субсидирование логистики и других механизмах, которые предполагается реализовать. Было подчеркнуто, что агентство работает над созданием инструментов «эксимбанка» в Азербайджане.
Абдуллаев также сообщил, что для расширения международного сотрудничества в планах имеется создание представительств AZPROMO в зарубежных странах.
Байел, в свою очередь, сообщил, что в рамках инвестиционного сотрудничества, имеются конкретные предложения со стороны казахстанских предпринимателей и дал высокую оценку перспективам увеличения ненефтяного экспорта из Азербайджана в Казахстан.
«На встрече также был обсужден представленный послом инвестиционный проект в сфере общественного питания и достигнута договоренность о проведении совместной работы по обмену информацией и определении подходящего места (для его реализации – ИФ)», подчеркивает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на AZPROMO.
Б.Рустамбеков
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