Азербайджан и Казахстан обсудили инвестпроект в сфере общепита

В Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) состоялась встреча с послом Казахстана в Баку Алимом Байелом.

На встрече глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал о деятельности агентства, механизмах продвижения экспорта, включая субсидирование логистики и других механизмах, которые предполагается реализовать. Было подчеркнуто, что агентство работает над созданием инструментов «эксимбанка» в Азербайджане.

Абдуллаев также сообщил, что для расширения международного сотрудничества в планах имеется создание представительств AZPROMO в зарубежных странах.

Байел, в свою очередь, сообщил, что в рамках инвестиционного сотрудничества, имеются конкретные предложения со стороны казахстанских предпринимателей и дал высокую оценку перспективам увеличения ненефтяного экспорта из Азербайджана в Казахстан.

«На встрече также был обсужден представленный послом инвестиционный проект в сфере общественного питания и достигнута договоренность о проведении совместной работы по обмену информацией и определении подходящего места (для его реализации – ИФ)», подчеркивает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на AZPROMO.

Б.Рустамбеков