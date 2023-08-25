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Бизнес и законодательство 25.08.2023 16:08

Азербайджан и Казахстан обсудили инвестпроект в сфере общепита

В Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) состоялась встреча с послом Казахстана в Баку Алимом Байелом.

На встрече глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал о деятельности агентства, механизмах продвижения экспорта, включая субсидирование логистики и других механизмах, которые предполагается реализовать. Было подчеркнуто, что агентство работает над созданием инструментов «эксимбанка» в Азербайджане.

Абдуллаев также сообщил, что для расширения международного сотрудничества в планах имеется создание представительств AZPROMO в зарубежных странах.

Байел, в свою очередь, сообщил, что в рамках инвестиционного сотрудничества, имеются конкретные предложения со стороны казахстанских предпринимателей и дал высокую оценку перспективам увеличения ненефтяного экспорта из Азербайджана в Казахстан.

«На встрече также был обсужден представленный послом инвестиционный проект в сфере общественного питания и достигнута договоренность о проведении совместной работы по обмену информацией и определении подходящего места (для его реализации – ИФ)», подчеркивает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на AZPROMO.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZPROMO, КАЗАХСТАН, ПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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