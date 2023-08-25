Завод «Истису» будет рассчитан на выпуск до 8 млн бутылок в месяц

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой Мехрибан Алиевой в пятницу ознакомились со строительством завода по розливу минеральной воды "Истису" и работой, проделанной в лечебно-оздоровительном комплексе "Истису" в Кельбаджарском районе страны. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.
Управляющий делами президента Рамин Гулузаде проинформировал главу государства о том, что построенный в 1981 году и прекративший деятельность в конце 1991 года завод "Истису", который будет отстроен заново, охватит территорию площадью 7,8 тыс. квадратных метров.
Он сообщил, что на предприятии будут обеспечены работой на двухсменной основе около 100 человек. На заводе будут функционировать производственные линии по розливу в стеклянную и пластиковую тару, поставленные немецкой компанией. Номинальная мощность линии розлива в стеклянную тару составит 16 тыс. единиц в час, номинальная мощность линии розлива в пластиковую тару - 8 тыс. единиц в час. А ежемесячная производственная мощность составит около 8 млн единиц.
Гулузаде отметил, что общая площадь восстанавливаемого лечебно-оздоровительного комплекса "Истису" составит 32 тысячи квадратных метров. В комплексе будут созданы 145 номеров, 10 коттеджей. В СПА-центре комплекса будут располагаться термальная баня, помещение для приема лечебных ванн, врачебный кабинет, а также различные лечебные бассейны, процедурные, кабинеты гидротерапии под давлением, массажа, паровая, соляная комнаты, зоны отдыха, салон красоты.
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