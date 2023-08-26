В Украине столкнулись два самолета L-39 , погибли три пилота

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) расследуют обстоятельства авиакатастрофы учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области 25 августа, в результате которой погибли три пилота Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

«Инцидент произошел 25 августа 2023 года. Во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли три пилота Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины», - сообщила пресс-служба ГБР.

Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В свою очередь, Воздушные силы ВСУ сообщили в телеграм-канале, что среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным JUICE.

В ГБР заверили, что особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".