Украина получит от Дании до 6 F16 до конца 2023 года

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен надеется, что до конца текущего года до 6 самолетов F-16 будет поставлено Украине.
"Мы сейчас продолжаем процесс скрининга, обучение также, соответственно, начнется. Поэтому надеюсь, что ближе к Новому году первая группа самолетов покинет землю в Дании, направятся в Украину, около шести из них", - сказала она в воскресенье на пресс-конференции в Копенгагене после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По ее словам, в 2024 году Украине будет передано еще 8 истребителей, в 2025 году - еще пять. «Так что мы это сделаем как можно скорее", - отметила премьер.
Зеленский, в свою очередь, отвечая на вопрос, есть ли ограничения по использованию этих самолетов, в частности, по атакам территории России, сказал: "Мы об этом не говорили".
Дания передаст Украине 19 истребителей F-16
Алиев и Орбан положительно оценили деятельность венгерских компаний в восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана
Алиев обсудил с Цвиянович и Додиком перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной в сфере энергетики
Венгрия заключила с Турцией соглашение о закупке газа в 2024г
Будапешт и Ашхабад заключили политическое соглашение о поставках газа
Власти Венгрии заявили, что Сербия готова увеличить транзит российского газа
«Луна-25» разбилась о поверхность Луны
Более 10 человек стали жертвами теракта в Пакистане
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана
На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Теперь абоненты "Nar" могут оплачивать парковку посредством SMS
"Nar" предоставляет выгодный роуминг: бесплатные сообщения в WhatsApp
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС