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Дальнее зарубежье 20.08.2023 21:07

Украина получит от Дании до 6 F16 до конца 2023 года

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен надеется, что до конца текущего года до 6 самолетов F-16 будет поставлено Украине.

"Мы сейчас продолжаем процесс скрининга, обучение также, соответственно, начнется. Поэтому надеюсь, что ближе к Новому году первая группа самолетов покинет землю в Дании, направятся в Украину, около шести из них", - сказала она в воскресенье на пресс-конференции в Копенгагене после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, в 2024 году Украине будет передано еще 8 истребителей, в 2025 году - еще пять. «Так что мы это сделаем как можно скорее", - отметила премьер.

Зеленский, в свою очередь, отвечая на вопрос, есть ли ограничения по использованию этих самолетов, в частности, по атакам территории России, сказал: "Мы об этом не говорили".

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Тэги: ДАНИЯ, УКРАИНА, САМОЛЕТЫ


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