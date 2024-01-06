Начало передачи Данией Украине истребителей F-16 отодвигается на II квартал 2024 года

Украина начнет получать датские истребители F-16 не в ближайшее время, а примерно во II квартале 2024 года, сообщает в субботу Bloomberg со ссылкой на данные газеты Berlingske.
"Дания, один из главных помощников Украины в противовоздушной обороне, должна была передать первые шесть истребителей примерно на Новый год. Но по информации газеты, в датском Минобороны заявили, что теперь поставят их когда-то во II квартале", - информирует агентство.
В ведомстве уточнили, что график поставок всегда зависит от определенных условий, включая успешные тренировки украинских летчиков пилотированию F-16, обеспечение логистики и инфраструктуры для обслуживания этих самолетов на Украине.
Bloomberg напоминает, что в августе власти Дании обещали поставить Украине 19 F-16. Шесть украинских пилотов сейчас обучаются в этой стране пилотированию современных истребителей. При этом Дания заменяет F-16 на истребители-бомбардировщики F-35, но их доставка из США тоже задерживается.
В октябре шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что в украинские ВВС первые самолеты F-16 могут поступить не ранее весны 2024 года. Остин добавил, что США возглавят коалицию стран, которые помогут Украине воссоздавать собственные военно-воздушные силы. По его словам, Дания и Нидерланды тоже будут работать над этим в составе коалиции.
В начале ноября министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что командование нидерландских ВС отправило пять истребителей F-16 на авиабазу в Фетешти в Румынии для обучения пилотов с Украины.
22 декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, что нидерландское правительство приняло решение подготовить 18 истребителей F-16 для последующей передачи Киеву. При этом он уточнил, что для осуществления передачи истребителей нужно еще выполнить ряд условий.
F-16 - американский многофункциональный лёгкий истребитель четвертого поколения, эксплуатируют с 1978 года. Считается самым массовым истребителем четвёртого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов, состоит на вооружении 25 стран, активно использовался в операции НАТО против Югославии и конфликтах на Ближнем Востоке.
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