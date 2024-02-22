Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8412 RUR   0.0183 GBR   2.1491 TRY   0.0548

Цена на нефть

21.02 $/bbl +/- WTI 77.91 +0.87 Brent 83.03 +0.69

Дальнее зарубежье 22.02.2024 21:15

Истребители F-16 поступят на Украину этим летом - глава Минобороны Дании

Дания заключила соглашение о безопасности с Украиной сроком на 10 лет, а также объявила о новом пакете военной помощи Украине, предусматривающем поставки истребителей F-16 летом текущего года.

"Соглашение означает, что будущая военная и гражданская поддержка будут проходить в ближайшие 10 лет в рамках двустороннего политического соглашения", - сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на заявление датского МИД

При этом Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,7 млрд крон (около 228 млн евро). 15-й пакет помощи Украине включает поставки 15 тыс. артиллерийских снарядов совместно с Чехией, а также дронов и средств ПВО, сообщил глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен.

Кроме того, он заявил, что летом на Украину поступят первые датские истребители F-16.

Премьер Дании Метте Фредериксен во вторник обратилась к союзникам с призывом увеличить помощь Украине.

"Мы продолжаем оказывать помощь в надежде, что больше стран сделают то же самое, но не через полгода или год, а сейчас, когда потребность в ней очень, очень велика", - отметила она на пресс-конференции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ДАНИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Начало передачи Данией Украине истребителей F-16 отодвигается на II квартал 2024 года Дания передает Украине военную технику на $520 млн Чехия и Дания собираются в ближайшие месяцы передать Украине танки, БМП, боеприпасы Дания передаст Украине 45 танков Leopard 1 и Т-72 Первые 10 танков Leopard 1 от Дании, ФРГ и Нидерландов доставили в Украину Восемь украинских пилотов начали тренировки на F-16 в Дании Украина получит от Дании до 6 F16 до конца 2023 года Дания передаст Украине 19 истребителей F-16 Дания обещает передать Украине F-16 только после выполнения ряда условий Дания получила от США одобрение на поставку Украине F-16 после обучения украинских пилотов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az