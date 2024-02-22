Истребители F-16 поступят на Украину этим летом - глава Минобороны Дании

Дания заключила соглашение о безопасности с Украиной сроком на 10 лет, а также объявила о новом пакете военной помощи Украине, предусматривающем поставки истребителей F-16 летом текущего года.
"Соглашение означает, что будущая военная и гражданская поддержка будут проходить в ближайшие 10 лет в рамках двустороннего политического соглашения", - сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на заявление датского МИД
При этом Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,7 млрд крон (около 228 млн евро). 15-й пакет помощи Украине включает поставки 15 тыс. артиллерийских снарядов совместно с Чехией, а также дронов и средств ПВО, сообщил глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен.
Кроме того, он заявил, что летом на Украину поступят первые датские истребители F-16.
Премьер Дании Метте Фредериксен во вторник обратилась к союзникам с призывом увеличить помощь Украине.
"Мы продолжаем оказывать помощь в надежде, что больше стран сделают то же самое, но не через полгода или год, а сейчас, когда потребность в ней очень, очень велика", - отметила она на пресс-конференции.
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