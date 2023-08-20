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20.08.2023 20:50

Дания передаст Украине 19 истребителей F-16

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о предоставлении Украине 19 истребителей F-16.

"Мы сегодня объявляем, что предоставим 19 F-16 истребителей в Украине. Вместе с Нидерландами мы первая страна, которая может сделать серьезное, незыблемое обязательство предоставить истребители. И надеюсь, что другие страны будут следовать этому примеру", - сказала Фредериксен в воскресенье в Копенгагене после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, "мы надеемся и верим, что датские истребители помогут защитить ваше небо, защитить украинский народ и помочь Украине вернуть себе земли, которые по праву вам принадлежат".

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Тэги: ДАНИЯ, УКРАИНА, ИСТРЕБИТЕЛИ


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