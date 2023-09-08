Первые 10 танков Leopard 1 от Дании, ФРГ и Нидерландов доставили в Украину

Партия танков Leopard 1, выделенных Данией, ФРГ и Нидерландами на помощь Киеву, прибыла в Украину, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на датское Минобороны.
"Первые 10 танков прибыли в Украину. И в пути - их еще больше", - говорится в заявлении ведомства.
В Минобороны отметили, что еще 10 танков прибыли с завода для дальнейших поставок Украине. Датские военнослужащие обучают на территории Германии украинских военных использованию этой техники.
В минувшем феврале сообщалось, что Германия, Дания и Нидерланды будут поставлять Leopard 1 Украине. Издание "Шпигель" информировало, что власти Германии дали согласие на передачу Украине 178 танков немецкого производства Leopard 1.
Танк Leopard 1 производился с 1965 по 1984 год, стоял на вооружении ФРГ до 2010 года. Более десятка стран до сих пор имеют его в составе своих вооруженных сил, танк постоянно модернизируют. Всего выпустили более 4,7 тыс. танков этой модели.
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