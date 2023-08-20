Дания обещает передать Украине F-16 только после выполнения ряда условий

Власти Дании будут готовы передать Киеву самолеты F-16 лишь после выполнения ключевых условий, в частности - после решения проблем логистики, заявили в воскресенье в Копенгагене.
"Мы согласны передать Украине F-16, действуя в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами. Передача будет возможна, когда все условия для нее будут выполнены", - говорится в сообщении МИД Дании, опубликованном в соцсетях.
"Речь идет, в частности, о таких условиях, как отбор, тестирование и завершение подготовки на F-16 украинских военных. Кроме того, необходимо получить ряд разрешений, подготовить (на Украине - ИФ) инфраструктуру, решить вопросы логистики", - отмечает министерство. В сообщении указывается, что могут быть и другие условия, которые нужно будет выполнить перед передачей боевых самолетов Киеву.
Со своей стороны, премьер Нидерландов Марк Рютте предупредил, что быстрая поставка F-16 на Украину не будет возможна.
"F-16 невозможно будет прямо сейчас направить для участия в боях. Речь идет о долгосрочном обязательстве Нидерландов", - приводит его слова Associated Press.
"Мы хотим, чтобы эти самолеты были готовы к бою как можно быстрее. Речь не идет о сентябре. Надеюсь, что ждать не придется долго", - добавил Рютте.
Дания и Нидерланды ранее обещали передать Киеву F-16. Время и количество самолетов, которые могут быть поставлены на Украину, не уточняются. Associated Press отмечает, что датские и нидерландские власти в воскресенье также не стали уточнять, сколько самолетов будут согласны отдать.
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