ОПК Украины станет одним из направлений развития – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что одним из перспективных направлений развития Украины сейчас и в будущем будут производства, связанные с безопасностью и технологиями безопасности.
"Возможности в Украине велики: от технологий до агропромышленного комплекса. Сейчас новое направление, в котором мы номер один, – это направление безопасности", – сказал Зеленский в интервью Наталье Мосийчук, опубликованном на ее ютюб-канале.
Президент рассказал, что Киев отозвался на запрос партнеров по проведению форума в сфере military tech, который состоится в Украине в октябре.
Зеленский не исключил возможности заключения контрактов во время этого мероприятия. Глава государства подчеркнул, что Украина уже возродила линии оборонно-промышленного комплекса и производит ряд оборудования натовского образца.
По его словам, на предприятиях "Укроборонпрома" запущено несколько программ, в том числе ракетных. Зеленский отметил, что сейчас Украина производит "нептуны", "стуги", "корсары", и объемы этого производства значительно растут. "Просто колоссальные цифры, постоянно на фронте, в которых постоянно нуждаются, которые одобряют наши военные, и им хочется еще больше, но вы даже не представляете, какое количество мы строим. Просто большое, очень большое", – отметил президент.
Также, по словам главы государства, Украина наладила производство артиллерии натовского образца. "Ее никогда не было в Украине и не должно быть, но мы смогли договориться. У нас есть отечественная артиллерия, которая сегодня находится на поле боя, 155 калибра, которой никогда не было. У нас теперь уже производство и производство не одной системы, а производство системное. Этого пока мало, очень мало для фронта, но это уже в разы больше, чем было", – сказал он и добавил, что производство многих вещей требует обсуждения с партнерами для получения технологических разрешений.
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